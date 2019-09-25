美眾議院正式開啟彈劾總統調查

中評社北京9月25日電／美國國會眾議院議長佩洛西當地時間24日在國會宣布，眾議院正式開啟針對現任美國總統特朗普的彈劾調查。



佩洛西在當日臨時召開的記者會上說，特朗普總統的一系列行為已經嚴重違反憲法規定，他向外國勢力尋求政治幫助的做法已經“背叛了就職誓言、背叛了國家安全、背叛了選舉正當性”。



佩洛西說，鑒於此，眾議院將正式開啟對於特朗普的彈劾調查。接下來，眾議院6個委員會將展開“彈劾總統調查”。“總統必須對其行為負責，沒有人可以凌駕於法律之上。”



此前，眾議院各委員會針對特朗普“妨礙司法”等事宜調查已持續數月，但佩洛西對於彈劾總統一事一直持謹慎態度。



本月20日，知情人士爆出，特朗普在7月曾與烏克蘭總統通話，要求其調查特朗普2020年大選民主黨競爭對手拜登的兒子，並且在該通話前一周傳令凍結了給烏克蘭的4億美元軍事援助。



該事件傳出後，眾多民主黨議員強烈要求彈劾特朗普。在佩洛西當日宣布正式開啟彈劾總統調查之前，眾議院民主黨議員中已有超過三分之二的議員明確表示支持彈劾。



對於該指控，特朗普否認曾要求烏克蘭總統調查拜登兒子，但承認曾凍結4億美元給烏克蘭的軍事援助。正在紐約出席聯合國大會的特朗普當日表示，他與烏克蘭總統談話實際上“正當且友好”，他將於25日公布與烏克蘭總統“未删節版談話記錄”。



在佩洛西宣布正式開啟彈劾總統調查後，特朗普在社交媒體連續發文稱民主黨人做法完全是“獵巫行動，他們甚至還沒有看到談話記錄”。特朗普還說，他在聯合國做了很多事、取得很大成績，民主黨在這個時候發布這種新聞就是想故意毀了他的成績，“民主黨於國有害”。

