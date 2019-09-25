我國首條千噸箱梁高鐵

中評社北京9月25日電／日前，中鐵二十二局集團江蘇南沿江城際鐵路站前7標工程江陰東制梁廠，順利完成全線首榀國內最新梁型40米高鐵預制箱梁澆築施工，重達一千多噸。南沿江城際鐵路將成為我國首條建設的千噸箱梁高鐵，中國進入“超級高鐵”時代。



全長278.53公里的江蘇南沿江城際鐵路是國內首條由地方省政府主導投資建設的城際鐵路，位於江蘇省境內、長江下游南岸，是一條東西向快速交通走廊。它起自南京南站，終到太倉站， 途經鎮江市、常州市、無錫市、蘇州市，止於蘇州太倉市，設南京南、句容、金壇、武進、江陰、張家港、常熟、太倉等8個車站。設計速度350公里每小時。



南沿江城際鐵路是繼鄭濟鐵路、福廈鐵路試驗使用40米簡支箱梁後，我國第一條採用此新型梁的高速鐵路。



中鐵二十二局集團南沿江城際鐵路項目常務副經理劉茂權介紹，此前我國時速350公里的高鐵建設大多採用無砟32米簡支箱梁，梁體重量達900噸。相比之下，40米箱梁梁體長度增加了8米，橋墩之間的跨度增加7.8米，梁高增加20厘米，腹板預應力束變為22孔預應力束單排布置，截面尺寸較32米箱梁更薄，梁體重量躍升到1000噸級。



劉茂權說，由於設計的改進，40米箱梁平均每延米重量降低了6%，且跨度增加使梁體和橋墩數量減少20%，有效節省了工程占地。同時，這種超大箱梁進一步提高了跨河跨路等複雜地段橋梁布置方案的靈活性和建設工效，大幅度降低高鐵修建的成本。



不僅如此。40米箱梁較32米箱梁，可以減少更多的橋墩連接共振點，讓高鐵列車達到更高的運行速度，在高鐵後時代或者更高速高鐵時代，將發揮更優的技術優勢，是真正意義上的超級高鐵標準。中國高鐵全面採用40米箱梁，將有助於完善具有獨立知識產權的高鐵橋梁建造技術體系，對我國高鐵長期發展和實現“走出去”戰略具有積極推動作用。



中鐵二十二局集團南沿江城際鐵路項目總工程師曹光雄介紹，南沿江城際鐵路10個站前標段共有2個標段採用了這種新型的40米箱梁，共計869榀，其中，中鐵二十二局集團項目管段有367榀。

