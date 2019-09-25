漢光演習是美印太區域活動？嚴德發：應該算

嚴德發。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月25日電（記者 黃筱筠）民進黨“立委”王定宇今天在“立法院”“外交及國防委員會”詢問光是今年，在台海周邊就有至少21次的大行軍演，台灣漢光演習算不算是美軍在印太區域的活動？“國防部長”嚴德發表示，應該算，因為我們是印太戰略夥伴，位於核心位置。美國為主的盟友應該會知道台灣位於重要的位置，是美國戰略夥伴。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“國防部長”嚴德發進行業務報告，並備質詢。



王定宇在委員會質詢提到，中共軍力報告書對台灣著墨很多，對於台灣周邊軍事行動升高，在台海周邊美國為主的有15次美日聯合軍演，台灣也有漢光演習，盟邦部分光是今年而已，至少有21次大型軍演，美國說台灣印太戰略的夥伴，我們漢光演習軍演算不算美軍在印太區域的活動？



嚴德發回答說，應該算，因為我們是印太戰略夥伴，以美國為主的盟友，應該會知道我們重要的位置，是美國戰略夥伴。



王定宇也詢問，美國國會日前通過的2019財年國防授權法案，提及關於美國醫療船可能訪台或高層交流等條文，嚴德發說，有關於美國軍艦經過台灣海峽已經是常態，至於醫療船訪問台灣，目前沒有相關資訊。



王定宇也問到，是否會爭取加入2020環太平洋軍演？嚴德發說，根據《台灣關係法》美國與我們交流密切，環太平洋軍演一直都是我們爭取，不管是人道救援或是其他都希望進一步合作，我們會爭取、持續協調。