稚子如入“邪教”　領叫暴徒口號

看見人群都願意跟隨自己叫喊口號，女童漸漸露出滿意笑容。網上片段截圖 中評社香港9月25日電／鸚鵡學舌淪暴亂文宣工具，特首籲家長教師勿讓孩童違法。



香港文匯報報道，反修例暴亂至今持續數月，不斷有未成年學子因參與暴力違法行為被捕。香港文匯報早前率先報道，有身穿全副暴徒裝備幼童現身衝突現場，近日更有片段揭發兩名稚子竟被捧成“邪教”領班，“唸口簧”式於街頭帶領群眾重複喊叫暴徒口號，場面令人心寒。行政長官林鄭月娥昨日特別提到，對近月不少孩子被捕感到非常心疼，強調香港市民必須守法，呼籲家長和教師務必讓孩子明白，不能為“政治理由”公然違法。



根據網上近日流傳的片段，一名戴口罩初小女生跟另一名幼童站在街頭。女童先以一把稚嫩聲線高喊“香港人”，鏡頭外大批成年人隨即和應“加油”；女童又再喊“五大訴求”，其他人即跟大叫“缺一不可”；女童和群眾其後以同樣規律先後叫喊“沒有暴徒 只有暴政”、“香港警察 知法犯法”、“光復香港 時代革命”等暴徒口號。



幼童近墨者黑 恐遭漸進洗腦



現場氣氛隨群眾叫喊不斷高漲，有不少黑衣口罩人慢慢聚集在女童身邊。看見人群都願意跟隨自己叫喊口號，女童漸漸露出滿意笑容。



同時，在她身旁的幼童原先只是一副無所事事表情，一時東張西望，一時坐下稍息，但經過短短數分鐘的口號“洗禮”後，幼童竟開始牙牙學語，跟節奏念念有詞。雖然片段未能清楚錄得幼童到底講了什麼，但在現場情勢下，近墨者黑，學會全套口號恐怕並非難事。



上載片段的網民形容場面恍如“邪教”，不少網民深表認同，感嘆兩名稚子的家長何以不好好管教，任由他們鸚鵡學舌，淪為政治宣傳工具。“黃琳”表示：“好似背書，內容到底係咩？呢個時候父母，老師的指導好重要。”



“Wally Chan”則指：“個小男孩子看似好怕，希望他們的家長和大人，不要再利用童真的小朋友！”



“Apple Yu”亦感嘆道：“小朋友不過係一張白紙，為何年紀輕輕就已經被灌輸洗腦般既（）口號！”



事實上，近月持續有未成年的人因涉及反修例風波被捕，最年輕的只有13歲。林鄭月娥昨日回應傳媒提問時表示，對有關現象感到非常心疼。“因為他們是孩子，孩子對於現在一些政治問題有多明白、多了解，這個是我們必須要問的問題。”



林鄭月娥呼籲家長和教師，必須讓孩子理解有些政治問題不是這麼簡單，他們也必須守法。“香港要繼續作為一個法治的社會，其中一個元素就是我們的香港市民必須要守法，不能為了一些政治的理由公然違反法律。”



家長促嚴懲煽暴黃師



香港優質家長學會總幹事奚炳鬆認為，如此年幼稚子參與這般政治活動，明顯是有成年人在身邊影響，也許是“黃絲”家長、學校“黃師”，還有可能受媒體式網上一些政客甚至立法會議員縱容及煽動暴力唆擺，導致不斷有年輕學生被人利用，走上前線參與違法行為。



他強調，有關問題除了家長和老師需要努力外，政府和教育局亦有必要承擔責任，展現更強硬作風。“只有為上者強硬執法，才可有效推行學校、校長等單位依從辦事。”



為此，他期望政府積極考慮實施《反蒙面法》，教育局亦應嚴格處理散佈仇警言論的“黃師”個案，以正視聽。