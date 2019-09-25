中國石油遼陽石化走出發展新路

中評社北京9月25日電／今年上半年，中國石油遼陽石化公司在有效生產時間只有5個月的情況下，原油加工量、商品量、銷售收入都同比增長20%以上，上繳稅費同比增長76%，交上了一份驕人的答卷。



這一成績來之不易。作為一家剛剛擺脫連續虧損的老國企，今年以來，遼陽石化面對市場競爭日益加劇，國內煉化行業進入新一輪“大洗牌”的嚴峻形勢，努力做好“管理、改革、創新、發展”四篇文章，推動企業向“質量效益型、本質安全型、智能製造型”轉變，努力走出一條質量更高、效益更好、結構更優的新路。近期，《經濟參考報》記者前往遼陽石化採訪，感受企業高質量發展的點滴變化。



打贏“扭虧脫困”翻身仗



遼陽石化是20世紀70年代我國引進國外技術及成套設備建設的四大化纖基地之一，進入21世紀以來，由於長期加工大路貨，生產成本較高，難以適應市場變化等原因，從2005年到2016年，公司連續12年累計虧損445億元，2016年被國資委列為掛牌督辦的特困企業。



面對多年虧損造成幹部員工精神萎靡，公司以黨的建設為先導，以“人心工程”引領“扭虧工程”。新一屆班子對標算賬、把脈問診，發動全員眼睛向內找原因、想辦法，打破“虧損有理”“坐等靠要”等錯誤心理，在公司上下形成“企業不消滅虧損、虧損必然消滅企業”的危機意識，樹立“生產圍著市場轉，一切圍著效益幹”的算賬思維。



遼陽石化公司副總經理鮑永忠介紹，過去兩年，公司緊盯市場做“加法”，重組生產運行新模式；精細管理做“減法”，深挖降本節費新潛能；創新驅動做“乘法”，培育提質增效新動能；改革陳規做“除法”，釋放幹事創業新活力，加上強化黨建做保障，生產運營出現了根本好轉。

