親民黨和誰合作？李鴻鈞：不會讓大家猜太久

親民黨黨團總召李鴻均。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月25日電（記者 張嘉文）針對親民黨2020大選的推薦人選，是否有可能和台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲或是中國國民黨前“立法院長”王金平等人合作，親民黨“立法院”黨團總召李鴻鈞今天受訪時表示，柯王到現在都還沒跟親民黨主席宋楚瑜見過面，但持續有再約見面，而宋沒說絕對不支持誰，親民黨還是有我們的主體性，結論是什麼，不會讓大家猜謎遊戲太久，時間也近了，會有答案出來。



李鴻鈞今天在“立法院”受訪時，針對親民黨是否和他黨合作推2020大選人選問題，作出以上表述。



李鴻鈞強調，柯文哲到現在沒跟宋楚瑜見過面，在郭柯王在談合作的那時候，大約一兩個月前，他們三人就已經很想跟宋見面，並不是最近才想見面，三人都想跟宋聊聊，至於聊什麼沒具體講，但這幾個月宋都沒跟他們任何一人見到面。



至於為何沒見面？考量為何？李鴻鈞說，沒什麼特別考量，因為當時郭柯王三人會不會整合不知道，事實證明後來也沒整合，所以有些事情不能太急，要看後面具體才能有結論。



媒體詢問，親民黨會不會有被消費的感覺？



李鴻鈞說，從以前開始就這樣，不是現在才這樣，那跟喜歡的人就是談合作，跟討厭的人就是被消費，親民黨一向把心胸打很開，最在乎的是能不能奉獻出力量，台灣應有第三種聲音，因為藍綠輪流執政沒有比較好。



媒體追問，宋楚瑜有說不支持國民黨2020參選人韓國瑜嗎？



李鴻鈞說，宋楚瑜沒說絕對不支持誰，親民黨還是有我們的主體性，結論是什麼，不會讓大家玩猜謎遊戲太久，近期會有答案出來。