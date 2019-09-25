】 【打 印】 
中對美發布加征關稅排除清單做出積極回應
http://www.CRNTT.com   2019-09-25 13:55:39


　　中評社北京9月25日電／記者從國家發展改革委、商務部相關方面獲悉，日前美方公布了三份對中國加征關稅商品的排除清單，涉及400多項商品。中方支持相關企業繼續按照市場化原則和WTO規則，自美採購一定數量大豆、豬肉及製品等農產品，國務院關稅稅則委員會將繼續對上述採購予以加征關稅排除。中方有關部門表示，中國市場容量大，進口美國優質農產品前景廣闊，希望美方繼續與中方相向而行，為兩國農業合作和其他領域合作創造有利條件。

（來源：人民日報）

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：