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中對美發布加征關稅排除清單做出積極回應
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2019-09-25 13:55:39
中評社北京9月25日電／記者從國家發展改革委、商務部相關方面獲悉，日前美方公布了三份對中國加征關稅商品的排除清單，涉及400多項商品。中方支持相關企業繼續按照市場化原則和WTO規則，自美採購一定數量大豆、豬肉及製品等農產品，國務院關稅稅則委員會將繼續對上述採購予以加征關稅排除。中方有關部門表示，中國市場容量大，進口美國優質農產品前景廣闊，希望美方繼續與中方相向而行，為兩國農業合作和其他領域合作創造有利條件。
（來源：人民日報）
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