中評鏡頭：韓國瑜拜會民進黨團開心吃水果

韓國瑜則笑說，“以茶代酒，多拜託，多拜託”，十分客氣。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月25日電（記者 蔣繼平）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜今天出席高雄市議會第三屆第二次定期大會，會前拜訪民進黨團跟總召韓賜村、書記長林智鴻交換意見，桌上也放著水果茶水接待，韓國瑜離開前還說拉著市府團隊趕快吃，還笑臉說“趕快吃，不然敬酒不吃吃罰酒。”



高雄市議會定期大會25日9時30分開幕，韓國瑜上午依照慣例在議會宣布開幕前，走訪議長室、副議長室、國民黨團、民進黨團、無黨團結聯盟，韓8時48分抵達議會陸續拜訪，比原先預定提早12分鐘。



韓國瑜拜訪民進黨團時，由總召韓賜村、書記長林智鴻出面接待，韓賜村提出議會準時散會、是否請假等問題，林智鴻則提出太平島挖石油議題，與韓國瑜交換意見。



雙方互動過程和諧，但氣氛冷冰冰，意見交換完後，韓賜村也招待韓國瑜品嚐桌上的水果芭樂和茶水，韓國瑜則笑說“以茶代酒，多拜託，多拜託”十分客氣。



韓國瑜說，“民進黨團這裡有水果，還不錯”說著說著韓趕緊拉著站在一旁的副市長葉匡時來吃水果，葉匡時立刻過來開心享用，韓國瑜則忙著分送水果給市府團隊，韓還一邊說“趕快吃，不然敬酒不吃吃罰酒。”