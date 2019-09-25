私菸案菸品流向？林佳龍：洽檢方能否公開

台“交通部長”林佳龍今出席交通委員會，針對私菸案進行專題報告。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月25日電（記者 張嘉文）針對蔡英文專機出訪爆出“國安”人員菸品走私案，主要負責單位華航除提出相關人員撤職處分外，何時公告懲處？“交通部長”林佳龍今天受訪時無正面回應。但外界質疑目前違法預購的免稅菸流向，林佳龍說，有一些資訊已提供給檢方調查中，若確認這部分能公開，會要求華航在不違反偵查秘密原則下，盡可能對社會的質疑給比較詳細的說明。



“立法院”交通委員會今邀相關部門進行蔡英文專機免稅菸案調查、懲處及後續改善作為進行專案報告。出席會議的林佳龍受訪時表示，“交通部”對於私菸案一向就是不包庇護短，要求華航以負責任態度、公開透明，過程當中雖然社會有質疑，華航的回應也不能令人滿意，但逐步地進行調查後，已有公布一些資訊，包含歷年來的菸品數量等，現在也正進行行政調查並有調職，在釐清責任後也有懲處。



林佳龍提到，現在正進行司法調查，他要求華航全力配合。至於細節的部分，有涉及到菸品數量跟流向部分，他要求華航在不違反偵查不公開原則下，以坦蕩態度公布資訊，提供給社會了解。



林佳龍指出，最後香菸的走向，事實上有一些資訊已提供給檢方調查中，這個部分若跟檢調方面確認可以公開，會盡可能公開、對社會的質疑比較詳細的說明，但若檢方認為不宜公開，也不能夠要求華航違反秘密偵查原則。



至於相關人員懲處部分？林佳龍表示，因為華航董事長謝世謙有表達他本人對專機菸品的訂購跟過去的狀況並不了解，並沒有涉入，而涉及業務的空品處副總邱彰信已被起訴，其他的也已經調職、接受調查，而這個事情還在發展中，會以勿枉勿縱的態度來配合檢方調查。