王毅在美國講述新疆事實真相

中評社北京9月25日電／當地時間2019年9月24日，國務委員兼外長王毅在紐約出席美中關係全國委員會、美中貿易全國委員會、美國全國商會和美國對外關係委員會聯合舉辦的晚餐會。王毅在主旨演講中專門有針對性地介紹了關於中國新疆的事實真相。



王毅說，近來，新疆自治區政府依法採取了一系列預防性反恐舉措，這本來完全是中國的內政，但卻受到了國際上一些反華勢力的蓄意抹黑和攻擊。事情的真相到底是什麼？



真相是，中國政府歷來重視新疆的穩定與發展，重視保護新疆的宗教和文化。新疆自治區成立64年來，新疆的地區經濟總量增加了80倍，幾十萬貧困人口脫貧。新疆目前有28000多處宗教場所，近3萬名宗教教職人員，這兩個數字比幾十年前增長了10倍。目前平均每530位穆斯林民眾就擁有一座清真寺，這一比例比很多穆斯林國家都要高。



真相是，新疆各族人民在過去二十多年裡曾飽受極端和恐怖主義之害。從上世紀90年代開始，新疆地區發生了幾千起暴恐案件，造成數千名無辜人員傷亡，對當地各族民眾的生命、財產、正常宗教信仰自由等基本人權造成了嚴重破壞。



真相是，近年來新疆自治區採取的舉措，目的很明確，就是從源頭上預防極端主義和恐怖主義的滋生。這不僅符合中國法律，也是國際上提倡的共同理念。聯合國《防止暴力極端主義行動計劃》指出，貧困、失業、缺乏就業機會和教育程度低，以及暴力極端主義隨意歪曲和利用宗教信仰等方面是形成暴力極端主義的原因，建議各國更早介入，用預防措施配合打擊暴力極端主義。新疆自治區正是這麼做的，而且效果十分明顯。三年來，新疆沒有再發生過一起暴恐案件。



真相是，新疆設立的教培中心是幫助部分民眾擺脫極端和恐怖主義影響、提高自身職業技能的學校，而絕非什麼可怕的“集中營”。今年以來已有上千名包括美國等西方國家在內的外交官、媒體、學者等各界人士赴新疆參訪，去教培中心親眼看一看，去新疆各地實地走一走。他們回來後都表示，看到的情況與某些西方勢力和媒體的報道完全不一樣。近日，50個國家聯名致函聯合國人權理事會主席，支持中國在涉疆問題上的立場，指出新疆設立教培中心等舉措有效預防了極端和恐怖主義，保障了基本人權。在這些國家中，近30個國家是伊斯蘭合作組織的成員國。



謠言止於智者，止於眼見為實。新疆自治區所做的一切，都是為了2500萬新疆各族人民的幸福安康，都是為了給國際反恐事業作出更大貢獻，對此我們光明磊落，坦坦蕩蕩。一切惡意的中傷和抹黑都是徒勞的。我們希望各國人士，包括在座的美國各界朋友更多了解事情真相，也歡迎大家有機會親自去新疆走一走看一看，不要被謠言所蒙蔽和誤導。



（來源：外交部網站）