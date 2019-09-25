美股牛市近尾聲　巴菲特等高管狂甩自家股票

中評社香港9月25日電／每日經濟新聞報道，美股面臨全球增長放緩及長期貿易糾紛的壓力。



據英國《金融時報》報道，由於人們擔心美股的長期牛市即將進入最後階段，美國各地的高管們正以20年來最快的速度拋售自己公司的股票。英國集團Smart Insider的數據顯示，今年以來截至9月中旬，美國企業內部人士（通常是CEO、CFO或董事會成員）總共出售了190億美元的公司股票，這使得他們今年拋售的規模有望達到約260億美元，將創2000年以來的新高。



有分析師認為，貿易摩擦導致整體市場信心的下降，未來經濟的不確定性太高，套現股票是一個規避風險的手段。



未來經濟不確定性太高



2000年，美企高管們在互聯網泡沫的高點期間出售了370億美元的自家公司股票。Smart Insider預計美企高管們今年拋售自家公司股票的總規模也將創下2008年金融危機以來的新高，同時將超過2017年250億美元的拋售規模。例如，年初至今，沃爾頓家族成員就總共出售了沃爾瑪22億美元的股票。



Smart Insider數據顯示，化妝品巨頭雅詩蘭黛和服裝巨頭露露檸檬的高管們也在拋售自家公司股票最活躍之列。



投資者通常將某家公司內部股票的買賣數據，用作高管對自家公司前景信心的標誌。近期拋售金額的飈升，表明美國各地企業董事會的高管正在利用美股的高估值套現。



《每日經濟新聞》記者注意到，美股雖然今年打破了歷史上最長的牛市紀錄，但同時也面臨全球增長放緩以及長期貿易糾紛的壓力。



管理約890億美元資產的波士頓 合夥公司（Boston Partners）全球市場研究主管邁克·穆拉尼（Mike Mullaney）表示：“全球經濟增長和貿易糾紛的不確定性，以及股票估值較高”，推動高管們加大了對自家公司股票的拋售。



天橋資本（SkyBridge Capital）聯席CIO特洛伊·蓋耶斯基（Troy Gayeski）也表示，各國央行最近為應對不斷惡化的經濟數據而放鬆貨幣政策的舉措，表明各大企業預期未來利潤會減少。“如果你在管理層，就會知道就創紀錄的盈利能力而言，繁榮時期已經結束。這樣的話，為什麼不拋售呢？”蓋耶斯基說道。



數據還顯示，在去年底美股大跌期間，這些美企的高管暫停了股票的拋售，當時美股經歷了自1931年以來波動性最高的10月份和12月份。但自那以後，標普500指數迅速反彈，年初至今已上漲近20%。



CMR分析師David Liu在接受《每日經濟新聞》記者採訪時指出：“貿易摩擦導致了整體市場信心的下降。美國企業的高管們也很清楚目前的貿易摩擦會對整體經濟以及他們所在的各個行業造成很大的影響，這也就可以解釋為什麼他們會拋售手中的股票：他們並不看好未來的經濟走向，也不認為美國會從目前的貿易摩擦中獲利。未來經濟的不確定性太高了，套現股票是一個規避風險的手段。”



美股牛市還能持續多久？



需要指出的是，Smart Insider提供的上述數據，不包括與行使股票期權的公司高管相關的股票拋售行為，以及以納稅目的而進行的拋售。



《金融時報》報道中稱，此類的拋售可能意義更為重大。例如，根據提交給美國證券監管機構的文件，Facebook首席執行官扎克伯格今年以來已經拋售了Facebook約9.6億美元的股票。



《每日經濟新聞》記者查詢美國SEC F－13文件獲悉，自今年7月末起，除了扎克伯格外，包括“股神”巴菲特、亞馬遜CEO貝佐斯、蘋果CEO蒂姆·庫克在內的多家巨頭公司高管開始大規模拋售自家公司股票，被投資人認為是對未來股市信心走弱的重要指標，因為這些公司內部人士通常比其他人更加清楚公司的走向，分析師也建議投資人當下採取避險策略。



例如，8月29日，庫克完成了今年的首次蘋果股票拋售。他在8月26日出售了265160股蘋果股票，每股平均價格為206美元，套現5462萬美元。而庫克上次拋售蘋果股票是在一年前的2018年8月27日，當時他出售了265160股蘋果股票，每股平均價格為218美元，套現5780萬美元。



企業內部人士拋售股票的現狀，也透露出市場目前對美國經濟缺乏信心。



追蹤美國股市流動性的投資研究公司TrimTabs Investment Research調查顯示，8月，美企內部人士平均每日出售價值6億美元的自家公司股票。這也是今年以來，美國企業內部人士單月拋售超過100億美元的第5個月份。



TrimTabs分析師溫斯頓（Winston Chua）表示，大量拋售股票反映出美國企業內部人士正越來越懷疑美股這輪牛市還能持續多久。



TrimTabs Investment Research也表示，這種情況歷史上只在2006和2007年出現過，而其後不久，美股便進入了熊市。