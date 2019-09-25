刷臉支付還需過好幾道關？

中評社北京9月25日電／購物付款時，不用打開手機，只是看一眼支付設備，就能完成付款。今年以來，刷臉支付在大小商店、餐館逐漸鋪開，消費者和商家在感到新鮮、好奇的同時也發現，這一設備利用率較低，體驗也沒有二維碼支付好，此外還存在個人信息洩露的風險。刷臉支付未來如何？市場還在觀察和等待。



刷臉支付遍地開



在上海陸家嘴一棟寫字樓一層的快餐廳，白領胡曉璐用自助點餐機完成點餐，選擇支付方式時，屏幕上除了微信、支付寶二維碼付款等選項外，還有一個“刷臉”選項。“只用對著屏幕上方的攝像頭看一眼，然後再輸入綁定的電話號碼，就可以完成支付，感覺挺新鮮的。”胡曉璐說。



不只是連鎖餐廳，上海市民郭先生在一家服裝店購物付款時也發現，收銀台除了此前經常能見到的掃碼槍，還有一台類似於iPad的設備，通過攝像頭掃描面部信息，郭先生也快速完成支付。



消費者周小姐說，和掃二維碼支付相比，刷臉支付確實帶來一些便利。“比如付款時，剛好打著電話，掃二維碼就很麻煩，如果可以刷臉支付會方便很多。”



今年以來，刷臉支付迅速升溫。去年底，支付寶推出刷臉支付產品“蜻蜓”。今年3月，微信刷臉支付設備“青蛙”正式上線，刷臉支付進入大規模應用階段。



除了大超市、連鎖餐廳，不少中小商戶都收到了來自支付寶和微信兩家的“誠意邀請”。上海閔行區一家餐館負責人朱先生對記者說，最近一段時間，支付寶、微信兩家推廣刷臉支付的工作人員已多次上門推銷，“安裝設備的價格已經從最初的六七百元降到了現在的兩三百元。”隨著推廣力度不斷加大，市場上甚至已出現“零成本”安裝刷臉硬件設備的情況。



一家水果店店主祝女士則說，微信、支付寶兩家推銷人員均承諾，如果刷臉支付達到一定額度，還可以有現金返還獎勵，“感覺這力度就像幾年前推廣二維碼支付一樣。”

