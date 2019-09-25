負面清單“減”　外資空間“加”

中評社北京9月25日電／從2013年區上海自貿試驗引進首張外商投資負面清單，到2019年全國版負面清單和自貿試驗區版負面清單出台，我國外商投資准入負面清單從190條縮減到現在全國版的40條、自貿區版的37條。



在更多領域允許外資控股或獨資經營，負面清單只減少、不新增限制，通過內外資統一監管能夠防範風險的不列入負面清單……2019年修訂的外資准入負面清單“瘦身”明顯，從遼寧的實踐也可以看到，外商企業已經感受到了越來越大的投資自由度。



市場准入不斷擴大，促進外商投資各項政策相繼出台，增強了跨國公司的投資信心，促進了外資流入穩定增長。今年1月至8月，全國新設立外商投資企業27704家，實際使用外資6040.4億元，同比增長6.9%。其中，高技術產業實際使用外資1748億元，同比增長39.3%，占比達28.9%。



需要明確的是，負面清單不是簡單的“由正轉負”，而是要對各行業各門類進行重新分析評估。隨著負面清單機制的建立，行政審批減少，企業負擔減輕，市場活力釋放，市場在資源配置中的決定性作用得以有效發揮，我國各領域全方位擴大對外開放的步伐也將隨之不斷加快。目前，製造業已基本開放，農業、采礦業和文化、電信等領域也在進一步推進開放，這將助力中國經濟繼續行穩致遠。



（來源：經濟日報）