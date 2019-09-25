國台辦批“台港大遊行”：必將玩火自焚

國台辦發言人馬曉光（中評社 張爽攝） 中評社北京9月25日電（記者 張爽）9月25日上午，國務院台灣事務辦公室舉行例行新聞發布會。國台辦發言人馬曉光就所謂的“台港大遊行”回應說，再次正告民進黨當局和“台獨”勢力，停止插手香港事務，停止破壞兩岸關係的行為，企圖火中取栗者必將玩火自焚。



以下是文字實錄：



中新社記者：據報道，民進黨和島內一些團體近日將在台北發起所謂的“台港大遊行”，響應香港的抗議活動，請問發言人有何評論？謝謝。



馬曉光：近三個月來，發生在香港的激進示威和暴力衝擊活動，嚴重破壞了香港繁榮穩定大局，嚴重挑戰了香港法治和社會秩序，也嚴重碰觸了“一國兩制”的原則底線。少數激進分子不斷實施暴力活動，甚至公然鼓吹“港獨”，激起了海內外中國人的強烈義憤。當前，“止暴制亂、恢復秩序”已經成為香港社會各界最廣泛的共識。



民進黨當局和“台獨”勢力為了撈取私利，無視香港和台灣民眾的福祉，煽風點火，推波助瀾，禍港、亂港之心昭然若揭。這次民進黨相關負責人再次發出這樣的鼓噪，是他們插手介入香港事務、企圖搞亂香港的又一鐵證，不打自招。



我們再次正告民進黨當局和“台獨”勢力，停止插手香港事務，停止破壞兩岸關係的行為，企圖火中取栗者必將玩火自焚。