綠委狠打臉防長　誇大南太斷交的戰略威脅

台“國防部長”嚴德發。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月25日電（記者 黃筱筠）台灣上周連續與邦交國索羅門群島以及吉里巴斯斷交，“國防部”報告認為，這是中共軍力擴張從第一島鏈到第二島鏈，勢將威脅以美、日、澳、印為首之“印太戰略”。但民進黨“立委”吳焜裕在質詢時則認為，以現代化戰爭來思考，他認為意義沒有這麼大，“國防部長”嚴德發遭到打臉僅說謝謝委員。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“國防部長”嚴德發進行業務報告，並備質詢。



“國防部”在業務報告提及，南太平洋國家索羅門群島、吉里巴斯與中國大陸建交，對戰略有威脅。



但吳焜裕質詢時則詢問，以現代化戰爭來說，圍堵對美國真的重要？嚴德發回答說，這兩個國家在印太區域是重要位置，他們擁有跟美國、澳洲的空中、海上聯絡線，這兩個邦交國被中國挖走，聯絡線就斷了，美國要繞得更遠。



吳焜裕則說，但兩個國家不是跟美國、澳洲有邦交嗎？嚴德發說，中共在那邊可以建軍。



吳焜裕又說，美國有核子潛艇、航空母艦等，兩個邦交國被挖走，對台灣威脅有這麼嚴重嗎？嚴德發說，他要強調是中國大陸從第一島鏈到第二島鏈，但吳焜裕沒有讓嚴講完就說，他知道，經濟上可能有意義，商船航行等，但是從現代化戰爭來思考，他認為意義沒有這麼大。



嚴德發也未再辯解僅說，謝謝委員。