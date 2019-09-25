國台辦：如何評價70年來的兩岸關係

國台辦新聞發言人馬曉光（中評社 張爽攝） 中評社北京9月25日電（記者 張爽）9月25日上午，國務院台灣事務辦公室舉行例行新聞發布會。就如何評價70年來的兩岸關係，國台辦發言人馬曉光表示，70年的兩岸關係，是在‘九二共識’基礎上平等協商，求同存異，改善與發展兩岸關係的歷史。兩岸關係發展歷程充分說明，台灣是中國一部分，兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實，是任何人任何勢力都無法改變的！



以下是問答文字實錄：



人民政協報兩岸經合周刊記者：請問發言人如何評價70年來的兩岸關係？謝謝。



馬曉光：70年的兩岸關係，是兩岸同胞打破隔絕，交流合作日益廣泛、相互往來日益密切的歷史。截止2018年底，兩岸人員往來1.35億人次，其中台灣同胞來大陸超過1億人次；2018年，兩岸貿易額規模達到2262.5億美元；截止2019年7月，大陸批准台商投資項目超過11萬個，實際使用台資累計超過690億美元。



我們貫徹“以人民為中心”的思想，持續推出惠台利民政策，為廣大台胞來大陸生活、工作、學習、創業提供同等待遇，率先讓台灣同胞分享大陸發展機遇，促進了兩岸融合發展和兩岸同胞心靈契合。70年的兩岸關係，是在“九二共識”基礎上平等協商，求同存異，改善與發展兩岸關係的歷史。雙方簽署了23項協議，實現了全面直接雙向“三通”，實施兩岸經濟合作框架協議下的早期收獲計劃，給兩岸同胞帶來了實實在在的利益。截止2018年底，大陸對台累計減免關稅約1552億元新台幣，台灣共有56家金融企業和1033家非金融企業利用早期收獲優惠政策在大陸提供服務。



兩岸領導人實現歷史性會晤，政治互動達到新高度。70年的兩岸關係，還是反對和遏制“台獨”分裂活動，堅定維護國家主權和領土完整的歷史，是推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程的歷史。



馬曉光：兩岸關係發展歷程充分說明，台灣是中國一部分，兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實，是任何人任何勢力都無法改變的！兩岸同胞都是中國人，血濃於水、守望相助的天然情感和民族認同，是任何人任何勢力都無法改變的！台海形勢走向和平穩定，兩岸關係向前發展的歷史潮流，是任何人任何勢力無法阻擋的！國家強大、民族復興、兩岸統一的歷史大勢，更是任何人任何勢力都無法阻擋的！