國台辦9月25日新聞發布會全文

國台辦新聞發言人馬曉光（中評社 張爽攝） 中評社北京9月25日電（記者 張爽）國務院台灣事務辦公室於9月25日上午舉行例行新聞發布會。國台辦發言人馬曉光就兩岸政黨交流、兩岸軍事互信和兩岸文化往來等熱點問題回答記者提問。



關於民進黨當局稱遭大陸“打壓”，無法參與國際民航組織大會，且會影響飛行安全一事，國台辦回應，台航空安全及其與其他地區的航空往來，與民進黨當局是否參與國際民航大會沒有關聯。



談及民進黨和島內一些團體近日將在台北發起所謂的“台港大遊行”，響應香港的抗議活動，馬曉光表示，再次正告民進黨當局和“台獨”勢力，停止插手香港事務，停止破壞兩岸關係的行為，企圖火中取栗者必將玩火自焚。



新中國70周年華誕臨近，馬曉光說，國慶是海內外中華兒女團聚的盛大節日，我們會邀請台灣同胞來共襄盛舉。他評價70年的兩岸關係，是在‘九二共識’基礎上平等協商，求同存異，改善與發展兩岸關係的歷史。兩岸關係發展歷程充分說明，台灣是中國一部分，兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實，是任何人任何勢力都無法改變的！



以下為新聞發布會全文：



馬曉光：各位記者朋友們，大家上午好！今天的發布會由我來主持，下面請大家提問。



福建海峽衛視記者：在大陸居民赴台個人游試點暫停之後，金門、馬祖、澎湖三縣縣長曾在8月份拜訪國台辦，大陸出入境管理部門日前公告恢復受理大陸部分城市“小三通”個人游簽注申請，請發言人說明一下相關情況。



馬曉光：由於眾所周知的原因，8月1日起，大陸有關方面暫停了47個城市大陸居民赴台個人游的試點。這不涉及海西地區20個城市居民赴金馬澎個人游相關政策，這20個城市的出入境管理部門繼續受理當地民眾赴金馬澎個人旅遊簽注申請。

