兩岸不同調泛藍開槓　韓辦低調：韓主張務實

韓競辦發言人何庭歡接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月25日電（記者 張嘉文）針對新黨、中國國民黨為兩岸路線開槓，是否影響國民黨2020參選人韓國瑜選情？韓發言人何庭歡今天受訪時對此未正面回應僅表示，韓國瑜所說的台灣安全人民有錢，是希望在兩岸方面應有務實穩定的路線，讓兩岸關係趨於穩定，而不是像現在劍拔弩張，所以韓在兩岸上會走務實方向。



2004迄今皆未參與大選的新黨，這次推出楊世光、陳麗玲透過公民連署參選2020，若能在11月2日前取得逾28萬份連署書，即符合參選資格，可望拉抬區域“立委”選情與政黨票，衝刺不分區“立委”選舉。由於新黨支持者多為鐵桿深藍，將衝擊國民黨選情。



新黨8月黨慶大會發表“一國兩制台灣方案”，加上郁慕明公開質疑吳敦義兩岸政策路線，還嗆聲要國民黨把黨名讓給新黨，造成國、新關係出現變化。



何庭歡今天在國民黨中央黨部受訪時對此表示，韓國瑜在兩岸路線上會走務實方向，也希望能尋求志同道合的朋友，一起讓明年國民黨重返執政，讓“立委”跟“總統”選舉都打出漂亮成績。



媒體詢問，國民黨的前“立法院長”王金平如果和親民黨合作參選2020，是否除了影響韓國瑜選情，也影響國民黨“立委”選情？



何庭歡說，在這場選戰中，如果要小鳥高飛，那不管是“總統”還是“立委”，兩隻翅膀都要能展開，才能帶台灣起飛，因此“立委”跟韓國瑜間會互相合作，彼此拉抬選情。



至於會不會繼續和王金平溝通尋求整合？何庭歡表示，相信王金平和韓國瑜是有共同目標，而王是黨內非常重要人士，相信他會和韓朝共同目標努力。