版權時代，網絡視頻路在何方？

中評社北京9月25日電／優酷購買足球世界杯版權花了約16億元，愛奇藝購買電視劇價格一度超過1500萬元一集……隨著網絡視頻業進入版權時代，版權競爭走向白熱化，由此帶來版權成本的提升也給“靠內容吃飯”的視頻網站帶來不小壓力。如何改變過去的價格競爭模式，實現集約化、良性化發展？這是網絡視頻業亟待解決的命題。



“版權爭奪戰”日趨白熱化



營收71億元、虧損23億元，這是視頻網站愛奇藝今年第二季度交出的“成績單”。而去年，愛奇藝的營業成本為271.33億元，虧損了83.06億元。



與盈利數字形成對比的是，今年第二季度，愛奇藝訂閱會員規模首次突破1億，同比增長50%。



會員基數不斷增大，為何視頻網站卻在賠錢？主要原因之一就在版權成本上。



近年來，視頻網站競爭加劇，獨家內容成為各大平台的核心資源。無論是廣告收入還是會員付費，都需要版權內容作為支撐。



“為了拿到一些熱播劇和綜藝節目的獨家版權，視頻網站往往不惜一擲千金，這也導致版權價格水漲船高。”在杭州某互聯網公司工作多年的楊林告訴記者，早在2014年，各大視頻網站就開始了“版權爭奪戰”，導致版權價格迅速拉升，甚至出現過一年暴漲30倍的現象。



然而，“價格戰”的打法並未讓視頻網站取得可靠的競爭優勢。一方面，高昂的版權成本使得視頻網站入不敷出，運營壓力大增；另一方面，網絡視頻內容質量良莠不齊，市場回報具有高度不確定性，有時還會因內容把關上的疏忽，飽受社會“娛樂化”“庸俗化”詬病，甚至面臨被迫“下架”的風險。

