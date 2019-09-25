談外交情勢　馬：現在不是最壞　還會更壞

馬英九以“如何因應當前外交危機”為題，今天上午到東吳大學演講。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北9月25日電（記者 倪鴻祥）馬英九上午前往東吳大學就“如何因應當前外交危機”專題演講表示，蔡英文一向怪中共打壓，但他做了8年，為何只掉1個邦交國？到底有沒有辦法？難道只能在這裡怪中共嗎？他也預測，台灣現在的外交情勢還不是最壞，將來還會更壞。



馬英九上午在東吳大學城區部嚴家淦法學講座談開講，220個座位全滿，校方表示報名聽講的大學生以新入學的大一學生居大多數。經馬英九現場調查，發現約三分之二是陸生。



蔡英文2016年5月20日上任後已斷交7個國家，目前僅剩15個邦交國。馬英九今天演講時一一細數，還先簡介9月16日及20日先後斷交的南太平洋索羅門群島及吉里巴斯。



馬英九強調，他任內斷交的甘比亞是該國總統自己說斷就斷，該國外長、大使都不知情，且是在2014年11月斷交經過2年又4個月，蔡執政後2016年3月才與中國大陸建交。



他指出，5天內斷兩個邦交國，始無前例，使得邦交國總數從22國掉到15國，這是1912年“中華民國”開國以來邦交國最低的時候，各界普遍認為現在情勢還不是最壞，將來還會更壞，蔡政府一貫將責任歸咎於中共利誘。



馬英九說，他執政8年期間採“和陸、友日、親美”政策，同時都告訴邦交國的總統不反對與大陸作生意，但不要進行官方關係就可以了，這讓邦交國可以左右逢源，可以和大陸作生意，也可以得到我們的補助，不一定非要與大陸建交不可，大陸碰到這類情況時也會考慮到，究竟他們與台灣的關係，和與他們與該國的關係哪一個較重要？有這考慮的話，我們就比較有空間，能維持這個邦交。