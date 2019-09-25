華航私菸案　鄭文燦指示桃園市府開罰600萬

鄭文燦。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園9月25日電（記者 黃文杰）針對華航華膳私菸案，民進黨桃園市長鄭文燦指示市府財政局依照“菸酒管理法”辦理，先裁罰華航600萬元；華膳待調查後再適法裁處。



鄭文燦上午出席市政會議，會後接受媒體訪問，被問到私菸案市府也針對華航開罰600萬，做以上表示。



“財政部”關務署台北關已經正式來函，按照“菸酒管理辦法”移請桃園市府裁罰，不過若以“海關緝私條例”開罰，裁罰金額恐怕到6千萬。



鄭文燦表示，華航私菸案有很多的部分，因為司法調查，尊重調查結果，“財政部”按照菸酒管理辦法，由地方政府負責有關私菸的裁罰，這是屬於行政罰的部分，按照裁罰的基準，財政局在完成調查後會按照基準罰600萬。至於華膳的部分，因為“財政部”已經罰過了，還要再進一步商量，看市府要罰多少。



有媒體問到，以“海關緝私條例”開罰，跟以“菸酒管理辦法”開罰，金額相當懸殊，會被質疑“高高舉起、輕輕放下”？



鄭文燦說，罰最高金額6百萬，其實罰蠻重，這個按照“菸酒管理辦法”移請市府裁罰，“海關”不是市府負責，海關由“關務署”負責。



華航華膳私菸案遭台北地檢署認定屬於運輸行為，不適用“海關緝私條例”。