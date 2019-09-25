國台辦：國慶會邀請台灣同胞共襄盛舉

國台辦新聞發言人馬曉光（中評社 張爽攝） 中評社北京9月25日電（記者 張爽）9月25日上午，國台辦舉行例行新聞發布會。現場有台灣媒體關心有哪些台灣人士受邀或確定參加國慶閱兵慶典活動，有沒有台灣人士參演或觀賞文藝晚會。對此，國台辦新聞發言人馬曉光進行了回答。



馬曉光：國慶是海內外中華兒女團聚的盛大節日。我們會邀請台灣同胞來共襄盛舉。國慶期間的幾場重要活動都會有台灣同胞參與。



