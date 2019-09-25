黃創夏：郭董“死亡筆記本”可裂解藍營

黃創夏。（中評社 資料照） 中評社台北9月25日電／資深媒體人趙少康爆料，日前登報連署呼籲郭團結的國民黨31位大老中，有一人向鴻海創辦人郭台銘“要了很大數目的錢”。資深媒體人黃創夏今天在台媒發文表示，誰騙了郭台銘的錢？話題依然在坊間發酵，郭台銘是否腦海中有一本“帳冊”？被戲稱是“死亡筆記本”，從此之後，只要稍微放一點風聲，可能就有國民黨的高層人物被懷疑、被討論，聲名俱裂。



黃創夏在台媒《放言》發文說，“老虎的復仇”現在已經是國民黨這個大醬缸中，互相猜忌、人人自危的驚悚，而曾經被鎖定是郭台銘競選總幹事的趙少康拋出的“有人向郭台銘要了一大筆錢”就是復仇的序曲。“死亡筆記本”不需翻開，就能分裂藍營。“一團心結”之下，高雄市長韓國瑜和國民黨黨中央的矛盾就會永遠摩擦，互信和埋怨持續不斷，實質分裂的“國民黨”和“國瑜黨”在選情即將加溫的未來一百多天，同床異夢的未來可期。



黃創夏指出，郭台銘雖然表明不參選2020大選，但他還是可以當一個“繼續參選但名字不在競選公報上的參選人”，“競而不選”的郭台銘，揮灑空間更大。郭台銘會不會推出“立委”候選人、郭台銘是否會全力支持台灣民眾黨、郭台銘是否會成為有心拿親民黨“門票”的前“立法院長”、國民黨不分區“立委”王金平最強大的後盾？在2020大選成了最不能預測的變數。



黃創夏表示，郭台銘在“中軍”揮灑空間太大了，左翼，則是台北市長柯文哲帶領著民眾黨，擠壓泛綠陣營中民進黨的“立委”選情。右翼，王金平真的拿到親民黨門票的話，也可以帶領著爭取藍選票，擠壓國民黨的選情。機關算盡太聰明，國民黨這個大醬缸的“大老”們以為可以把郭台銘當成小貓耍，現在，老虎要發威了，狂風驟雨將至，“國民黨”和“國瑜黨”做好“防颱準備”。