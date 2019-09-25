第74屆聯合國大會一般性辯論開幕

联合国秘书长古特雷斯发表开幕讲话 中評社北京9月25日電／第74屆聯合國大會一般性辯論24日在紐約聯合國總部拉開帷幕。100多位國家元首、政府首腦和高級代表將就人類共同面臨的重大威脅與挑戰商討應對之策。



聯合國秘書長古特雷斯在致辭中開宗明義提到《聯合國憲章》“以人為本”的精神，強調應把民眾的利益置於一切工作的中心，時刻把民眾的焦慮與願望、憂傷與期盼牢記心中。



“我們生活在一個動蕩的世界。”古特雷斯說。也門、利比亞和阿富汗等國的衝突久拖不決，因諸多單邊行動導致“兩國方案”無法在解決巴以衝突中發揮作用，委內瑞拉人道局勢嚴峻，海灣地區發生武裝衝突的可能性日益增大，聯合國維和事業面臨諸多挑戰……他對人類面臨的這些威脅與挑戰表示高度關注和擔憂。



此外，古特雷斯還談到人權、性別平等、氣候變化、移民和難民、2030年可持續發展議程、國家間信任赤字、國際法遭踐踏、恐怖主義和極端主義以及仇恨言論蔓延、保護宗教活動以及促進多樣化等問題。他同時對蘇丹和中非共和國分別通過對話帶來和平曙光以及政治解決敘利亞問題邁出艱難的一步表示欣慰。



古特雷斯說，“民眾的願望和權利永遠是我們工作的試金石。在促進共同利益的同時，要堅持我們共同的人性和價值觀”。他強調，在當今世界發生嚴重分裂的緊要關頭，必須重溫“以人為本”的精神，重建信任，重塑希望，共同前進。



第74屆聯大主席穆罕默德－班迪主持了開幕式。他呼籲國際社會開展合作，應對共同面臨的諸多挑戰，為實現可持續發展目標而努力。他強調，促進和平與安全是聯合國工作的核心，各國領導人應把預防工作放在首位，並致力於消除貧困、氣候行動、優質教育和包容發展等。



本屆聯大的主題為“激勵多邊努力消除貧困，促進優質教育、氣候行動和包容性”。

