張銘誌：斷交歸咎給別人　是民進黨一貫作風

張銘誌表示，蔡英文一任還沒做完就丟了7個邦交國，卸責無擔當，是民進黨一貫作風。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄9月25日電（記者 高易伸）“韓流五虎將”之一的“強強滾”張銘誌今日接受中評社訪問表示，面對2020大選，藍綠都有必要向2300萬人交代，要把台灣帶向何處？他批蔡政府一任還沒做完，就連丟7個邦交國，如果這不是無能，什麼才是無能？我們看不到蔡政府有任何擔當，只把原因全歸咎給別人。我過去在民進黨那麼久了，這就是他們一貫的作風。



張銘誌為知名電台節目主持人，曾是民進黨22年資歷黨員，也是民進黨造勢場合常見的麥克風手。去年地方大選因看不慣民進黨，挺身改挺韓國瑜。這群因挺韓而聲名大噪的鐵粉包括陳清茂、強強滾張銘誌、杏仁哥吳育全、文山伯張文山和貼紙哥黃建豪也被外界稱為“韓流五虎將”。



對於大選，張在基層觀察說，台灣人民已經覺醒，大家現在想過幸福快樂的日子，但民進黨因意識形態長期“鎖國”。我在面對中國大陸時，我也承認自己是“中國人”，但我是“中華民國”，對岸是中華人民共和國。張說，美國是我們的恩人，但中國大陸肯定是我們的親人，我們難道連親人都不認嗎？



面對2020大選，目前看來似乎回歸藍綠對決態勢，但前“立法院長”王金平似乎不放棄參選念頭，也強調順著因緣走？



張銘誌觀察，王金平這個人不甘寂寞，過去在“立法院”雄霸了17年，因此這次想在2020大選上走出自己的一條路。王畢竟參與政治運作這麼久了，不太可能輕易就放棄。因此王一直在醞釀、在運作。王既然放棄9月17日“中選會”的連署登記，未來若想參選，就僅剩親民黨一途。