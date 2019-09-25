上周連斷交兩國　馬英九點出三原因大陸懲罰

馬英九今天在東吳大學城區部談“如何因應當前外交危機”。（中評社 倪鴻祥攝） 馬英九今天在東吳大學城區部談“如何因應當前外交危機”。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北9月25日電（記者 倪鴻祥）馬英九今天上午在東吳大學演講時指出，台灣5天內連斷索羅門與吉里巴斯兩個南太平洋邦交國，是因為蔡英文拒絕“九二共識”，又在台灣推動“去中國化”，並被中共指為介入香港反中抗爭，中共籍機作為懲罰。美、澳等國雖然對台友好，但對中共近年經營南太，均無能為力。



馬英九上午在東吳大學城區部嚴家淦法學講座談就“如何因應當前外交危機”發表專題演講，220個座位全滿，以大一新生為主，經現場調查有



馬英九指出，蔡英文執政3年斷7國，但他執政8年只斷1國，斷的甘比亞還與對岸無關，尤其近期5天內連斷兩國，即9月16日及20日先後斷交的南太平洋索羅門群島及吉里巴斯的原因，就是因為蔡英文拒絕“九二共識”，又在台灣推動“去中國化”，並被中共指為介入香港反中抗爭，中共籍機作為懲罰。



馬英九說，中共針對美國近年採取印太戰略，亟思經營南太平洋以突破包圍，並提昇國際影響力，美、澳等國雖然對台友好，但對中共近年經營南太，均無能為力。