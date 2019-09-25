聯合國報告：氣候變化速度超預期

中評社北京9月25日電／世界氣象組織日前發布一份由權威氣候科學家共同撰寫的報告指出，近年來，海平面上升、全球變暖、冰蓋融化和碳排放的速度正在加快，各國領導人必須在23日召開的聯合國氣候峰會上迅速採取行動。



這份在峰會上提交的科學報告詳細描繪了地球氣候的現狀，以及主要溫室氣體的排放情況和濃度變化趨勢，強調國際社會此前共同商定的氣候行動目標與當前的全球實際之間仍然存在明顯差距，且這一差距還在不斷擴大。



報告指出，2015年—2019年，全球平均氣溫較工業化前時代升高了1.1℃，與2011—2015年間相比升高了0.2℃，這一升溫所帶來的氣候影響包括冰蓋融化、海平面上升以及極端天氣事件頻發等。2015年—2019年很可能將成為人類有記錄以來最熱的5年。



報告指出，科學界正越來越清楚地認識到，氣候變化的進度和嚴重程度遠遠超過10年前的預測和評估，全球正面臨關鍵的氣候臨界點。



大範圍、長時間的熱浪，前所未有的森林火災，以及熱帶氣旋、洪水和乾旱等極端氣候事件對社會經濟發展和自然環境造成嚴重影響。此外，隨著氣候變化不斷加劇，城市在高溫熱浪面前正顯得越發脆弱。只有在經濟社會領域開展大規模轉型，並在能源等關鍵行業實施限制碳排放的措施，才能避免進一步升溫所帶來的不可逆轉的危險後果。



世界氣象組織表示，南極半島是全球氣候變暖速度最快的地區之一，在過去的50年中，南極西海岸沿線約有87%的冰川出現後退，且大多數冰川的後退速度在過去的12年中正在加快。



報告強調，只有立即採取全方位的措施，在各個經濟領域實施深入“去碳化”，加大對生物多樣性以及能夠吸收碳排放的自然生態系統的保護，同時進一步支持從大氣中移除二氧化碳的相關技術手段，才能幫助國際社會實現《巴黎協定》中所設立的目標。

