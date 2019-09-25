美官員支持台“國際空間”？國台辦回應

國台辦發言人馬曉光（中評社 張爽攝） 中評社北京9月25日電（記者 張爽）國台辦發言人馬曉光25日上午在例行新聞發布會上回應“美官員支持台所謂的‘國際空間’”一事，他表示，堅持一個中國原則是國際關係準則，是國際社會普遍共識，也是中美關係的政治基礎。美方人士指責主權國家與中國建交，這樣公開地玩弄“雙重標準”，難道自己不覺得尷尬嗎？



以下是問答文字實錄：



人民日報海外版記者：據介紹，所羅門群島政府決定與台斷絕所謂“外交關係”並與中國建交後，美官員質疑大陸“策動”所國外交轉向，改變兩岸現狀，並重申支持台所謂的“國際空間”，請問發言人對此有何評論？謝謝。



馬曉光：我們多次重申，堅持一個中國原則是國際關係準則，是國際社會普遍共識，也是中美關係的政治基礎。美方人士指責主權國家與中國建交，這樣公開地玩弄“雙重標準”，難道自己不覺得尷尬嗎？



2016年以來，民進黨當局單方面否定“九二共識”，推進“台獨”活動，煽動兩岸敵意，製造兩岸對抗，破壞兩岸關係，兩岸同胞都看得很清楚，難道只有美方人士“視而不見”嗎？



美方應切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定和承諾，妥善處理涉台問題，以免嚴重傷害中美關係和台海和平穩定。