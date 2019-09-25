財政改革始終發揮基礎支撐作用

中評社北京9月25日電／“70年來，財政改革作為經濟體制改革的‘突破口’和‘突破口’，始終發揮著基礎性和支撐性的作用。”今天上午，慶祝中華人民共和國成立70周年活動新聞中心在梅地亞中心二層新聞發布廳舉辦第一場新聞發布會，財政部部長劉昆出席並回答記者提問。



劉昆表示，70年來，財政改革作為經濟體制改革的“突破口”和“先行軍”，始終發揮著基礎性和支撐性的作用。1950年，統一全國財經政策、實行統收統支的高度集中的財政管理體制，1980年實行“分灶吃飯”、1985年實行“分級包幹”、1988年實行財政包幹體制改革，1994年實施了分稅制改革，並在此後持續深入推進財政體制、稅收制度和政府預算制度等改革，完善有關體制機制。



劉昆指出，黨的十八大以來，我國圍繞推進國家治理體系和治理能力現代化，不斷深化財稅體制改革。



一是按照“加快建立現代財政制度，建立權責清晰、財力協調、區域均衡的中央和地方財政關係”的要求，先後出台基本公共服務領域中央與地方共同財政事權和支出責任劃分改革方案，以及外交、醫療衛生、交通運輸等6個領域改革方案。進一步理順中央和地方收入劃分，改革和完善中央對地方轉移支付制度。



二是按照“建立全面規範透明、標準科學、約束有力的預算制度，全面實施績效管理”的要求，健全由“四本預算”構成的政府預算體系，實行中期財政規劃管理，建立跨年度預算平衡機制。加強地方政府債務管理和風險防控，基本建立覆蓋地方政府債務管理各個環節的“閉環”管理制度體系。加強預算編制和執行管理，加大預算公開力度。全面實施預算績效管理，構建全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系框架。



三是按照“深化稅收制度改革，健全地方稅體系”的要求，深化增值稅改革，建立綜合與分類相結合的個人所得稅制度，完善消費稅制度，全面實行礦產資源稅從價計征改革，開征環境保護稅。出台《健全地方稅體系改革方案》，積極推進相關稅收立法工作。同時，大力支持和推進國資國企、金融、科技、農業等領域的改革，創新公共服務供給方式，財政治理水平穩步提升，現代財政制度建設取得積極進展。



（來源：人民網）



