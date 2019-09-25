桑德斯提財富稅计划：億萬富翁就不該存在

中評社北京9月25日電／美國2020總統大選民主黨參選人伯尼·桑德斯24日公布了一項頗具雄心的財富稅計劃，旨在大幅削減美國超級富豪的資產。他還在推特上發文稱：“億萬富翁就不該存在。”



據今日俄羅斯電視台網站報道，如果桑德斯的財富稅計劃得以實施，那些淨資產超過3200萬美元（約合2.3億元人民幣）的夫妻或淨身家在1600萬美元以上的單身人士，都將面臨繳納累進稅的命運。每年，這些人1%的資產將進入政府的口袋，而那些資產在100億美元以上的超級富豪則要交8%的稅。



總而言之，根據桑德斯競選網站上公布的信息，該計劃將使美國最富有階層人群的財富在15年內減半，並在10年時間內創造4.35萬億美元稅收收入。該網站還表示，要求美國最富有的人支付他們應該承擔的份額並不激進。



桑德斯希望利用這些稅收收入為他承諾的經濟適用房、全民托兒和全民醫保計劃提供資金。據悉，其全民醫保計劃需要高達數萬億美元的支出。



儘管桑德斯幾十年如一日主張向富人徵稅，但外界普遍認為，他的這項最新計劃是在回應黨內選戰領跑者伊麗莎白·沃倫的富人稅計劃。本月早些時候，沃倫公布了她的富人稅計劃。不過，該計劃中的條件並沒有那麼苛刻，從身家5000萬美元的人群開始徵稅，對資產超過10億美元的富人每年徵收3%的稅。



然而，把競選承諾變成現實的道路並不會一帆風順。不管是桑德斯還是沃倫最終當選總統，他們的計劃仍然需要獲得國會通過。即便2020年民主黨掌握眾參兩院，徵稅計劃依舊可能遭遇共和黨的強烈反對。



此外，財富稅這樣的計劃從法律層面上說，可能涉嫌違反憲法。雖然桑德斯和沃倫的競選網站上都提供了法律學者的論據，但從計劃變成法律的那刻起，一場漫長的官司也將拉開大幕。



（來源：中國日報網）