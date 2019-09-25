兩部委：地方債資金10月底前撥付到位

中評社北京9月25日電／國家發改委副主任、國家統計局局長首場新聞發布寧吉喆24日在慶祝新中國成立70周年活動新聞中心會上表示，要提前下達明年的專項債部分新增額度，重點用於交通、能源、生態環保、民生服務、物流、市政、產業園區基礎設施等項目，確保早日見效。



財政部部長劉昆表示，今年財政部安排地方政府新增債務限額，也加快了地方政府債券發行和使用進度，預期在9月底前將全部發行完畢。這些資金在10月底前全部撥付到實際項目上，會盡快形成實物工作量。



今年新增債務限額9月底前用完



寧吉喆表示，要促進今年的預算內投資、其他政府投資、企業和民間投資、地方專項債券加快用於補短板、調結構、擴內需。要提前下達明年的專項債部分新增額度，重點用於交通、能源、生態環保、民生服務、物流、市政、產業園區基礎設施等項目，確保早日見效。



談到地方政府債券和投資的關係，劉昆表示，地方政府債券分兩個部分，一是地方政府一般債券，二是地方政府專項債券。今年地方政府專項債券預算安排比去年增加8000億元。按照預算法規定，地方政府債券是有使用範圍的。



首先投資的項目必須有收益，其次它是建設投資，最後形成公益性資本支出，所以它並不能用於投資的所有方面。



寧吉喆表示，在今年一系列促進形成強大國內市場政策的作用下，投資增速與去年同期相比是有所上升的。今年1－8月投資增速比1－7月回升。“現在發改委還在採取著力擴大有效投資的系列措施，促進城鄉基礎設施加快建設。關鍵是要把各方面資金投到合理的項目上，形成實物工作量，現在正在加快這方面步伐。”

