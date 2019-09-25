王毅警告美方莫再次選錯對手進行錯誤對抗

王毅在紐約就中美關係發表演講 NCUSCR截圖 中評社華盛頓9月24日電（記者 余東暉）正在紐約出席聯合國大會的中國國務委員兼外長王毅24日以近70年前美國對華遏制導致朝鮮戰爭為警示，指美方有人試圖重拾遏制中國政策以改變中國是不可能實現的。他說：“70年後的今天，美方應該避免再次選錯對手進行一場錯誤的對抗。”



王毅24日晚間在紐約出席美中關係全國委員會、美中貿易全國委員會、美國全國商會和美國對外關係委員會聯合舉辦的晚餐會並發表題為“登高望遠，不惑前行”的主旨演講。這是在中美建交40年，兩國關係緊張的關鍵時刻，中國高官近期關於中美關係的最全面闡述。



在這個50分鐘的演講中，王毅針對有些美國人不遺餘力地把中國渲染成美國的主要對手，炒作中美關係難以逃脫所謂“修昔底德陷阱”、“文明衝突陷阱”，甚至鼓吹要與中國全面“脫鈎”，提出了下一個40年發展中美關係的四點主張：第一，互利合作是唯一選擇，中美雙方誰也沒占誰便宜。第二，開放融合是正確方向，中美雙方誰也離不開誰。第三，衝突對抗沒有出路，中美雙方誰也改變不了誰。第四，共擔責任是歷史潮流，中美雙方誰也不必取代誰。



對於美國流行的美國在與中國經貿合作中“吃了大虧”的說法，王毅列舉一系列數據說明，中美雙方誰也沒占誰便宜、誰也離不開誰。他指出，如果一味把自己國內出現問題的責任歸咎於別人，那就是找錯了對象；單方面發動“貿易戰”，則更是開錯了藥方。對於兩個經濟規模如此龐大、相互依存如此深厚的國家，要彼此“脫鈎”和“關門”，簡直就是天方夜譚，既不理智，也不現實。如果與中國“脫鈎”，那就意味著與機遇脫鈎，與未來脫鈎。