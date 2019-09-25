馬英九：改善外交找美日澳沒用　要九二共識

馬英九以“如何因應當前外交危機”為題，今天上午到東吳大學演講。（中評社 倪鴻祥攝） 馬英九上午在東吳大學城區部嚴家淦法學講座談“如何因應當前外交危機”。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北9月25日電（記者 倪鴻祥）馬英九今天上午到東吳大學演講時批評蔡英文最喜歡講她是最會捍衛主權，所以被稱“辣台妹”，但執政3年多卻斷了7個邦交國，他始終覺得，要改善台灣的外交環境，找美國、澳洲、日本都沒用，坦白說要自己去談才行，要承認“九二共識”。



馬英九上午在東吳大學城區部嚴家淦法學講座談“如何因應當前外交危機”，報名聽講的學生以新入學的大一學生居多數，讓演講會場220個座位全滿。



馬英九表示，“九二共識”對大陸及對台灣來講是非常重要的，因為好不容易這麼多年來，雙方有一個共同的政治立場，當然他們的“一個中國”是“中華人民共和國”，“我們”的“一個中國”是“中華民國”，但沒關係，大家保持一個彈性，讓彼此能夠互動，所以“一中各表”的意義就是說雙方都找到所要的，而不至於破壞雙方的關係。



他指出，李登輝時代因為提出“兩國論”把兩岸關係搞壞了，陳水扁時代開始還好，“四不一沒有”蠻有誠意的，可是第二任提“一邊一國”又把關係搞壞了，搞到連美國都認為是“麻煩製造者”。他上任後，馬上要改善與美國的關係，不能做“麻煩製造者”，要做“和平締造者”；蔡英文拒絕“九二共識”，在大陸方面認為拒絕了雙方很重要的互信。



馬英九說，“九二共識”要堅持，因為大陸也可以接受，所以大陸才會說這是兩岸關係的“定海神針” ，他始終覺得，要改善台灣的外交環境，找美、澳洲、日本都沒用，坦白說要自己去談才行，承認“九二共識”；而“九二共識”、“外交休兵”、“活路外交”是他8年沒有外交危機的重要原因。