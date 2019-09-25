趙少康轟李登輝　利用中廣五鬼搬運

中廣董事長趙少康。（中評社 資料照） 中國廣播公司。（中評社） 中評社台北9月25日電（記者 張嘉文）不當黨產處理委員會24日認定中廣為中國國民黨附隨組織，並向中廣追徵高達新台幣77億元不動產處分之不當利得；限一個月繳納。中廣董事長趙少康今天在其廣播節目中表示，黨產會找錯人了，應找國民黨，國民黨在李登輝主政時代，與當時的投管會主委劉泰英利用中廣當五鬼搬運工作，他已找律師研究，要控告李登輝和劉泰英背信，讓大家知道當年兩人怎麼五鬼搬運，他們不要以為逃得掉。



趙少康表示，黨產會這個認定，基本上是認為，中廣當初以88億元出售仁愛路帝寶土地，所得之價款，並沒有匯進國民黨，因此必須向中廣追徵77億元。



他表示，但當初前中國時報董事長余建新的榮麗投資向中投購買中廣，之後我們再跟華夏投資購買中廣，當時結算出的中廣資產價值為57億元，中廣歷年的土地處分利得，其實已經包括在57億元的資產鑑價裡面，也就是國民黨針對中廣的轉投資，已經獲利了結，為何現在黨產會要向中廣追徵77億元？



趙少康說，中廣最重要土地資產就是位於仁愛路的帝寶土地，帝寶土地出售案是當初李登輝、劉泰英所做的決定，劉主導以88億元出賣中廣總部土地，就是今日帝寶所在地給中投，再由中投以90億轉手賣給宏盛建設，而宏盛事後捐2.9億給李登輝的台綜院，這中間的關係大家想就知道有問題，等於李劉將中廣當成五鬼搬運的工具。



趙少康還提到，中廣88億元出售仁愛路帝寶土地後，只有一部分資金用於購買松江與林森大樓，松江與林森大樓之價款，買得特別貴，還有一半是向銀行貸款。而在劉泰英指示下，有27億元投資到不當用途，虧損連連，包括中影、京華城、海上皇宮、東森寬頻等等，根本是亂投資一通，為何要投資這些，中間有無鬼？



趙少康說，所以這些錢應該找李登輝、劉泰英或是國民黨要，怎麼會找上他呢？