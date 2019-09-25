國台辦：民進黨一步步失去人心將是必然

國台辦發言人馬曉光（中評社 張爽攝） 中評社北京9月25日電（記者 張爽）國務院台灣事務辦公室9月25日上午舉行新聞發布會，有記者提問稱，民進黨當局日前稱，將修訂“台灣地區公務員及特定身份人員進入大陸地區許可辦法”，也就是說，未來島內公務人員即便只是經大陸轉機，也要事先申請和事後通報。對此，國台辦發言人馬曉光做出回答。



馬曉光表示，兩岸開放交流三十多年了，民進黨當局卻依然在幹著破壞兩岸交流、損害民眾利益的事情。他們的這個政治本性不改，一步步失去人心將是必然的。