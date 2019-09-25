民營經濟“台州樣本”的“五個一”

中評社北京9月25日電／在這裡，誕生了新中國第一家經工商註冊的股份合作制企業，出爐了第一份支持股份合作企業發展的政策文件。改革開放初，這裡是民營經濟和股份合作經濟的發祥地；如今，這裡是民營經濟創新示範區和民營經濟創新發展綜合配套改革試點城市。



這座城市叫台州，位於浙江省“南北中心點、海陸交界處”，是長三角城市群26個城市之一，也是21世紀海上絲綢之路的重要節點城市。



從上世紀80年代“取兩南之長、走自己的路”的戰略決策到上世紀90年代“二次騰飛”的戰略構想，到再創民營經濟體制機制新優勢，台州民營經濟改革的腳步從未停歇。如今，民營經濟已經成為台州經濟社會發展的主要支撐、財政收入的重要來源、吸納就業的主力渠道。在台州，99.5%的企業是民營企業，它們創造了92%的稅收和77.5%的地區生產總值。



9月初，《證券日報》記者赴台州採訪，在這片民營經濟迅速發展壯大的熱土上，撲面而來的創新、革新、出新的濃厚氣息。



一種精神：引領台州



闖出一條奮進崛起之路



8月29日，在浙江省政府新聞辦舉辦的台州專場發布會上，台州市委書記陳奕君發布了這樣一組數據：新中國成立70年來，台州的GDP從1.32億元躍升到4875億元；財政總收入從480萬元躍升到745億元。



成績背後，始終有一股力量在支撐和推動。這股力量，就是大陳島墾荒精神。



大陳島是一顆有著紅色記憶的“東海明珠”。1956年起，467名青年響應團中央號召，滿懷激情地踏上滿目瘡痍、破敗荒涼的椒江大陳島，揮灑青春與汗水，寫下可歌可泣的大陳島墾荒精神。

