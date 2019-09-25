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彭斯阻止所羅門與台“斷交” 國台辦回應
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2019-09-25 13:01:36
國台辦發言人馬曉光（中評社 張爽攝）
中評社北京9月25日電（記者 張爽）9月25日上午，國務院台灣事務辦公室舉行例行新聞發布會。有記者問及，據外媒報道，美國副總統彭斯曾親自致電所羅門群島總理索加瓦雷，阻止該國與台“斷交”，在攔阻無效後，彭斯拒在聯合國大會與其會面，美國部分議員還威脅停止對所國的援助。對此，國台辦發言人馬曉光做出了回答。
馬曉光表示，台灣問題是中國內政。美國公然干涉中國內政，這是不得人心的。美方應切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定和承諾，妥善處理涉台問題。
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