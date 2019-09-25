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台當局要給“友邦”加“經費” 國台辦回應
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2019-09-25 13:06:21
國台辦發言人馬曉光（中評社 張爽攝）
中評社北京9月25日電（記者 張爽）9月25日上午，國務院台灣事務辦公室舉行例行新聞發布會。有記者問及，台對外交往部門日前稱，將對瑙魯、圖瓦盧、馬紹爾群島、帕勞等國考量增加所謂“援外經費”，以穩定維持關係。對此，國台辦發言人馬曉光做出了回答。
馬曉光表示，台灣有關部門的舉動恰恰說明了誰在搞“金錢外交”。他強調，堅持一個中國原則是歷史大勢，是人心所向，是不可阻擋的。世界上越來越多的國家選擇與我們建交，這個趨勢還會繼續發展。
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