邦交國全斷台灣就獨立？馬英九：頭殼壞掉了

馬英九上午在東吳大學城區部嚴家淦法學講座談“如何因應當前外交危機”。（中評社 倪鴻祥攝） 馬英九上午在東吳大學城區部嚴家淦法學講座談“如何因應當前外交危機”。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北9月25日電（記者 倪鴻祥）馬英九今天上午到東吳大學演講時指蔡英文執政在推動“去中國化”，尤其“教育部”改的課綱內容愈來愈遠離“中國化”，讓人覺得他們骨子裡就是在搞“台獨”，“台獨”這問題無法靠強大力量阻止，但可以慢慢化解，這是做得到的。



馬英九還嘲諷綠營，有人說，如果邦交國全斷光，台灣就可以宣布“台獨”了，這真是“頭殼壞掉”了，怎麼會有這種想法呢？承認並非說什麼都沒了人家才會承認。



馬英九上午在東吳大學城區部嚴家淦法學講座談“如何因應當前外交危機”，報名聽講的學生以新入學的大一學生居多數，讓演講會場220個座位全滿。



馬英九提到，台灣的外交陷入危機，就是因為蔡英文拒絕“九二共識”，又在台灣推動“去中國化”，並被中共指為介入香港反中抗爭，中共藉機作為懲罰。



他指出，在“去中國化”的部分，主要就是課綱問題，因為“教育部”訂的內容愈來愈遠離“中國化”，說“台灣未定論”，這在國際上根本早就沒有的事還在強調，讓人覺得他們骨子裡是否在搞“台獨”，他不喜歡扣人帽子，“台獨”這問題無法靠強大力量阻止，只但可以慢慢化解，這是做得到的。



他說，他任內提出“九二共識”、“外交休兵”、“活路外交”是他8年沒有外交危機的重要原因，他執政時的“內閣”並沒有什麼了不起，也是經過摸索，才摸索出一條可行之路，如果照辦的話情況不會這麼壞。



馬英九指出，蔡英文當選時，2016年的3月他曾在台北賓館與蔡英文會面時，提醒她外交要小心，她還自認她是經由民選產生，所以大陸會靠過來，但事實並沒有。她競選時還批評說他的“外交休兵”是“外交休克”，可以他8年沒什麼休克，但她上任3年多就休克7個，他不願嘲笑或諷刺蔡英文，但這很現實，難道不能維持住這些邦交國嗎？