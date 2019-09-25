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香港導演杜琪峰退出金馬獎評審團 國台辦回應
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2019-09-25 13:14:54
國台辦發言人馬曉光（中評社 張爽攝）
中評社北京9月25日電（記者 張爽）9月25日上午，國務院台灣事務辦公室舉行例行新聞發布會。有記者問及，香港導演杜琪峰退出了金馬獎評審團。對此，國台辦發言人馬曉光做出了回答。
馬曉光表示，大陸電影界暫停參加2019年金馬影展的原因是眾所周知的。在這件事情上，民進黨當局和“台獨”勢力難辭其咎。台灣有人借題發揮，完全是在混淆視聽。
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