重慶市九龍坡區赴台開展農產品交流考察活動

代表團考察新竹縣新埔農會農民市場（圖片來源：重慶市渝台經貿文化交流中心） 中評社台北9月25日電／2019年9月18日至24日，重慶市台聯組織九龍坡區代表團赴台開展為期一周的渝台農產品交流考察活動。代表團先後赴台北、宜蘭、新竹、南投等縣市，與相關部門深入座談交流，並實地走訪三星鄉、新埔鄉、信義鄉、集集鎮等台灣農產品聚集地，拜會有關民間協會，深化渝台兩地農產品交流合作。

