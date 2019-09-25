楊海明：台灣鄉道橋樑可承受M1A2戰車

嚴德發與楊海明（右）。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月25日電（記者 黃筱筠））陸軍明年度將編列新台幣405億預算購買108輛M1A2T戰車，台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲日前質疑認為M1A2重達60餘噸，台灣橋樑承受不了。陸軍司令部參謀長、中將楊海明今天表示，M1A2即使裝上板車進行長程運輸，每個輪子分擔的重量是6噸，但目前鄉道等級的道路，單輪承重標準就有8.2噸，因此沒有問題。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“國防部長”嚴德發進行業務報告，並備質詢。



由於M1A2重達60餘噸，還被柯文哲質疑過，“立法院”“外交及國防委員會”今天質詢結束後，會議主席、民進黨“立委”王定宇特別留時間給陸軍說明。



楊海明指出，他們在2015年委託高雄大學調查全台灣橋樑承受力調查，包含省道、縣道、鄉道、高速公路，以目前板車專用載具就M1A2反應來說，壓力大約是6頓，但是鄉道可以負載到8.2頓以上，所以鄉道以上橋樑都沒有問題。



陸軍在向美國採購108輛M1A2主力戰車，“國防部長”嚴德發也表示，10月初收到發價書後會跟美方討論採購項目細節，總金額不會超過新台幣405億元。



楊海明回答蔡適應質詢時表示，第一批戰車預計於2021年在美國交貨，我也將派員赴美訓練。2023年首批10餘輛交運來台。不過確實的時程，還是要等收到美方發價書才能確定。



蔡適應追問，台灣接收M1A2戰車後，將使用哪一種油料？楊海明回答，M1戰車使用的AGT-1500燃氣渦輪引擎，特色是可以使用多種燃料。以美軍來說，從2012年起改用JP-8航空燃油，不過其他使用國，例如摩洛哥、沙特阿拉伯等，都還是繼續使用柴油。台灣基於後勤一致性，將會使用柴油。