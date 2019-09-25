港生在台高校張貼“反送中”海報　國台辦回應

國台辦發言人馬曉光回答記者提問（中評社 張爽攝） 中評社北京9月25日電（記者 張爽）9月25日上午，國務院台灣事務辦公室舉行例行新聞發布會。有記者問及在台灣就讀的一名香港大學生因在宿舍張貼支持“反送中”海報，與大陸室友發生衝突，對此作何感想？國台辦新聞發言人馬曉光表示，據了解，近來有在台灣高校就讀的香港學生在校園內公開張貼支持香港暴力活動的貼紙標語，我們堅決反對任何人鼓噪、支持香港的暴力違法活動，希望台灣相關高校制止此類為暴力違法活動張目的行徑，並避免大陸學生正常的學習和生活受到任何影響。