在課堂尋找文化傳承的“密碼”

中評社北京9月25日電／今年4月至6月，由教育部體育衛生與藝術教育司主辦、中國青年報社承辦的“2019《傳承的力量》學校體育藝術教育弘揚中華優秀傳統文化成果展示活動”，面向全國大中小學校開展“校園足球歌曲”“優秀傳統文化公開課”和“校園古體詩詞原創作品”三項征集活動。



在不到3個月的時間里，各地湧來眾多作品：校園足球歌曲征集了全國284所學校／單位的331首歌曲，傳統文化公開課征集了999所學校的1373個作品，校園古體詩詞原創作品征集了1039所學校的1萬多件作品。



近日，這三項征集活動的交流會在北京召開，與會專家紛紛表示，“非常震撼和感動”“感受到了傳承的力量”。隨著交流會的深入，中國青年報·中國青年網記者發現，真正讓人震撼的不僅是作品的數量之眾，也不是作品本身，而是作品背後那些由一線教師娓娓道來、深深扎根於每個課堂每個操場上的傳承故事，真正讓人感動的是那些耕耘於課堂上的“傳承者”。



藝術體育教育不是簡單的技能教育



“書法教育進入中小學課堂有個最大的問題，就是很容易使書法課淪為技法課。書法的傳統技法如何與文化結合是一個難點。”中國藝術研究院研究員雲志功在點評一節優秀傳統文化公開課時說。



雲志功推薦的這節公開課來自清華大學附屬中學永豐學校，公開課的名字叫“書法：共話端午節”。書法老師與語文老師同上一節課，是這節課的特別設計，“書法老師講文字發展過程，語文老師講文化內涵，書法技法和文化在一節課上很好地融合了。”



中國人民大學哲學院美學教研室教授餘開亮指出：“不要把藝術體育教育變成簡單的技術和技能教育。”在校園中弘揚中華優秀傳統文化，並不在於讓學生了解多少具體的知識和技能，“更多是要有情感的認同，只有這樣，才能真正熱愛它，才能讓中華優秀傳統文化深入人心。”

