中評社北京9月25日電／ “一聽說閱兵選人，我立刻找指導員報了名，這個機會一定要抓住！”18歲的上等兵王燈明至今仍記得自己得知閱兵選拔消息時的興奮。



那是王燈明剛下連不久，他的軍旅生涯剛剛展開。2018年9月，大批和王燈明一樣的00後參軍入伍，成為部隊新兵的主力軍。如今，他們即將第一次走上閱兵場，接受祖國和人民的檢閱。



站在整齊的隊列裡，王燈明的臉被曬得黝黑，和其他的隊員並沒有什麼不同。但在細心的教練員眼裡，00後隊員具有許多鮮明的特質。



“頭腦靈活、思想活躍、敢說敢幹，理解能力比較強，掌握動作要領很快。”空軍方隊二中隊中隊長兼教員陳明傑這樣評價隊伍裡的00後隊員。



在他看來，00後隊員1年前剛剛進入軍營，在隊列訓練中沒有多少痼癖動作，可塑性強，這反而成了一種優勢。



“他們還敢說敢幹，敢提不一樣的意見。”陳明傑記得，剛剛參加閱兵集訓時，這些“新兵蛋子”敢於談自己對動作的理解，有時還會跟他辯論一番，他常常要向他們解釋動作為什麼要這麼做。



“老兵就比較委婉，沒有這麼直接。”他笑著說。



王燈明體能充沛，因為動作標準曾3次被評為訓練標兵，是唯一一個連續奪得標兵的義務兵。他形容自己的性格活潑開朗，“比較頑皮”，每次被教練員表揚都會非常開心。訓練休息時，他也能大方地為戰友們唱上一首勵志歌曲。



這些活躍的年輕人像一股清泉，為受閱方隊注入新的活力。但在高強度的閱兵訓練初期，剛踏入軍營不久的00後戰士也表現出了不夠成熟的一面。

