栗戰書對哈薩克斯坦進行正式友好訪問

中評社北京9月25日電／應哈薩克斯坦議會上院議長納扎爾巴耶娃和下院議長尼格馬圖林邀請，全國人大常委會委員長栗戰書21日至25日對哈薩克斯坦進行正式友好訪問，在努爾蘇丹會見首任總統納扎爾巴耶夫和總統托卡耶夫，與納扎爾巴耶娃、尼格馬圖林分別舉行會談，與總理馬明共同出席相關活動。會見中，哈方領導人對新中國成立70周年表示熱烈祝賀，栗戰書對此表示感謝。



會見納扎爾巴耶夫時，栗戰書首先轉達了習近平主席的親切問候。他說，中哈是搬不走的好鄰居、最可信賴的朋友和夥伴。中哈建交27年來，在兩國領導人的戰略引領和推動下，中哈關係實現了從睦鄰友好到互為永久全面戰略夥伴、從打造利益共同體到構建命運共同體的歷史性跨越，成為國家間關係的典範。雙方要增進政治互信，深化全方位互利合作，讓中哈合作廣泛惠及兩國和兩國人民。中方對哈未來發展充滿信心，將一如既往支持哈方走符合本國國情的發展道路。納扎爾巴耶夫表示，中國是哈的好朋友，中國的發展對哈至關重要。深化對華合作，符合兩國共同利益。繼續鞏固和發展哈中關係，始終是哈對外政策的優先方向。哈方看好中國發展前景，相信中國一定能夠實現偉大復興的宏偉目標。



會見托卡耶夫時，栗戰書轉達了習近平主席的良好祝願。他說，哈薩克斯坦是絲綢之路經濟帶的首倡之地。雙方要按照習近平主席同總統先生共同確立的發展中哈永久全面戰略夥伴關係的新定位，不論國際和地區形勢如何變化，都要始終相互尊重、信任、支持，成為彼此發展振興的戰略支撐。要深化發展戰略對接，全面加強產能、能源、農業、互聯互通、金融、跨境電商、高新技術、教育、體育、文化、旅遊方面的合作交流，推進務實合作邁上新台階。托卡耶夫高度評價中國經濟社會發展取得的偉大成就。他說，哈薩克斯坦位於歐亞大陸中心，永遠是中國的友好鄰邦。中國在維護全球安全與穩定方面，發揮著關鍵作用。“一帶一路”倡議對哈意義重大，願同中方一道深化各領域合作，加快落實雙邊協議，取得更多務實成果，促進共同發展和地區繁榮穩定。



與納扎爾巴耶娃和尼格馬圖林會談時，栗戰書說，中哈政治互信水平高，務實合作領域廣，都處於發展關鍵階段。兩國立法機構要按照雙邊關係的新定位，落實好兩國元首達成的重要共識，為國家關係發展提供法律和政策保障。要推動商簽新版中哈投資保護協定，簡化過境通關、勞務許可等手續，用法治營造良好投資環境。納扎爾巴耶娃說，當今世界充滿風險和挑戰，哈中加強合作的重要意義尤為凸顯。要繼續建設好哈中友誼大廈，不斷提升合作質量。尼格馬圖林表示，願同中方互學互鑒立法、監督經驗，密切在多邊議會組織中的協調配合，為促進哈中關係發揮更大作用。



訪問期間，栗戰書與馬明共同出席了中國建設銀行阿斯塔納分行開業儀式和阿斯塔納國際金融中心介紹會，積極評價國際金融中心建設取得的成績，鼓勵中心金融機構切實加強合作，積極參與和服務“一帶一路”建設。



栗戰書還參觀了世博園主場館、國家博物館等。



（來源：新華網）