四川廣元人大常委會副主任向永東主動投案

中央紀委國家監委網站網頁截圖。 中評社北京9月25日電／據四川省紀委監委消息：四川省廣元市人大常委會副主任、劍閣縣委書記向永東涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，目前正在配合四川省紀委監委紀律審查和監察調查。



向永東簡歷



向永東，男，漢族，1967年6月生，四川蒼溪人，在職研究生學歷。1985年8月參加工作，1985年5月加入中國共產黨。



1985年8月至1988年4月，在蒼溪師範附屬小學任教；



1988年4月至1988年12月，在蒼溪縣團委工作；



1988年12月至1994年9月，歷任蒼溪縣團委副書記、書記；



1994年9月至1996年1月，任蒼溪縣團委書記、蒼溪縣陵江鎮副鎮長；



1996年1月至1996年4月，任蒼溪縣團委書記、蒼溪縣陵江鎮黨委書記；



1996年4月至1997年12月，任蒼溪縣陵江鎮黨委書記；



1997年12月至1998年4月，任蒼溪縣委常委、蒼溪縣陵江鎮黨委書記；



1998年4月至2000年7月，任蒼溪縣委常委、縣委辦公室主任、縣保密局局長、縣委督查室主任；



2000年7月至2001年12月，任廣元市經濟技術合作委員會黨組副書記、副主任；



2001年12月至2006年4月，任廣元市經濟技術合作局黨組書記、局長；



2006年4月至2008年11月，任廣元市招商引資局黨組書記、局長；



2008年11月至2009年3月，任廣元市利州區委副書記、代理區長；



2009年3月至2011年9月，任廣元市利州區委副書記、區長；



2011年9月至2018年1月，任廣元市劍閣縣委書記；



2018年1月至今，任廣元市人大常委會副主任、劍閣縣委書記。



（來源：中央紀委國家監委網站）