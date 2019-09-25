“改革元老”高尚全：堅決回擊美國貿易訛詐

中國著名經濟學家、中國經濟體制改革研究會名譽會長高尚全。（來源：大公網） 中評社北京9月25日電／從一窮二白到全面小康、從計劃經濟到市場經濟、從封閉國門到對外開放……新中國成立70年是創造世間奇跡的70年。國慶70周年前夕，中國著名經濟學家、中國經濟體制改革研究會名譽會長高尚全接受大公報獨家專訪，縱論新中國70年成就及其啟示。他表示，新中國70年來的發展歷程反覆表明，真正解放思想，堅持改革開放，尊重人民的選擇，保障人民的權利，是中國經濟大踏步前進發展的不二法門。談及香港，曾任香港特區預委會和籌委會委員、經濟小組組長的高尚全認為，“任何經濟體的發展都不可能是在社會動亂中獲得成功”，香港欲在未來獲得進一步發展，就需背靠祖國內地，布局全球，充分發揮自己的優勢所在，而在此過程中，香港務必保持自身的社會和諧和穩定。



70年奮力建設社會主義市場經濟



有人提出，新中國70年間所創造的生產力，超過了此前中華民族5000年文明史上的總和，中國70年間實現的跨越，相當於西方國家近300年走過的工業化歷程。而在高尚全看來，“所謂5000年的總和，近300年的歷程等，均不重要，重要的是十四億中國人民的生活水平，已經從建國初期的‘吃不飽、穿不暖’發展到全面小康並大步向現代化邁進的階段，這是我們謀求經濟發展的初心。”



高尚全指出，“建國70年來我們之所以能夠取得如此偉大的成就，主要得益於我們完成了從以階級鬥爭為中心到以經濟建設為中心、從計劃經濟到社會主義市場經濟、從市場發揮基礎性作用到決定性作用三大歷史性地轉變。之所以能夠完成這三大歷史性地轉變，主要是因為遵從了‘實事求是’的基本原則，尊重客觀規律，以人民的福祉為執政施策的根本出發點。”



他強調：“新中國70年來的發展歷程反覆表明，什麼時候真正解放思想，尊重人民的選擇、保障人民的權利，中國的經濟就能夠大踏步前進發展。什麼時候禁錮人民的思想，忽視人民的權利，中國的經濟發展就會遇到各種各樣的困難。當前，我國的經濟發展仍然面臨國內外形勢的嚴峻挑戰，要克服困難，就必須堅持改革開放、尊重人民的權利，在法治的基礎上，開拓經濟社會長期健康發展的新局面。”



新中國70年是中國經濟體制由計劃經濟向市場經濟轉型的變革史。作為中國經濟體制改革的重要見證者和推動者，高尚全認為，在今天，社會主義市場經濟中商品的自由流通、等價交換已經是基本的常識，在商品市場和大部分要素市場，市場力量已經發揮基礎性或者決定性作用。

