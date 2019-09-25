尼總理：中國成功發展道路為尼提供全新選擇

中評社北京9月25日電／9月23日，中國共產黨與尼泊爾共產黨在加德滿都共同舉辦習近平新時代中國特色社會主義思想宣介會暨兩黨理論研討會。尼共聯合主席、總理奧利，尼共聯合主席普拉昌達及尼共200多名中央委員和中方代表參會。



奧利等尼共代表熱烈祝賀新中國成立70周年，高度評價中國共產黨帶領中國人民取得的巨大發展成就，認為中國走出了一條成功的發展道路，為包括尼泊爾在內的廣大發展中國家提供了全新選擇，中國共產黨治黨治國理念也為世界其他國家政黨提供了重要借鑒。習近平新時代中國特色社會主義思想同尼共秉持的“以社會主義為導向的人民民主”執政理念相通，尼共期待同中共加強交流合作，推進各自國家社會主義建設取得新成就，引領尼中世代友好的全面合作夥伴關係邁上新台階。



中共中央對外聯絡部部長宋濤作主旨講話，表示中國共產黨高度重視思想建黨、理論強黨，堅持推動理論創新，並用黨的創新理論指導實踐、推動工作。習近平新時代中國特色社會主義思想是馬克思主義中國化的最新成果，是中國共產黨和中國人民為實現中華民族偉大復興而奮鬥的行動指南。中共願與尼共在新時代加強治國理政經驗交流互鑒，促進兩國在共建“一帶一路”等領域的務實合作，更好造福兩國和兩國人民，推動構建人類命運共同體。



（來源：人民日報）