香港菁英會梁秉堅：正視青年對社會的信心危機

大批青少年參與連場暴亂，包括癱瘓香港國際機場。（來源：大公報） 中評社北京9月25日電／青年是社會的未來，是發展和動力的根本，青年強則國強，國弱則要捱打。自六月份的暴亂發生後，筆者主動與不同的青年傾談有關社會事件的看法，意見對立和鮮明前所未有，市民是香港自回歸後參與社會事件，以及對社會的反思最積極的一次。然而，暴徒對社會的破壞是顯而易見的，唯市民的心態，特別是學生和年輕一代的心路歷程發展，則有了各式各樣關乎“暴力”的錯誤概念，筆者認為這才是香港未來的難關與痛點。



港青對內地陌生又疏離



社會的管治複雜，包含城市與人口規劃、經濟發展、區域競爭力，以至醫療福利等，政府的綜合管理能力影響到一個地方的前景。有一些認為自己是“和理非”的青年表示自己是為了社會的未來而上街，他們強調自己並非搞“港獨”，即使是“仇警”和要求特首下台，都是基於他們對香港的自由民主的追求，云云。



同時，他們至今仍然相信通過“逃犯條例”修訂案後，香港會失去言論自由，並擔心隨時會被內地公安以莫須有的罪名拘捕。與此同時，他們很希望香港50年不變，甚至往後都是“一國兩制”，沒有內地的文化氛圍影響，持續讓香港有國際大都會的優越地位。在傾談中，讓筆者深深感受到的是當代青年和學生對內地政治的錯誤認識，以至有巨大的距離和陌生感，故此對任何有關內地的種種事務都存在著一種無形的抗拒。



解鈴還須繫鈴人，當青年深信暴力救香港的思維，建設的力量不可能一下子可以喊停今天的亂局，而是要青年人幫忙拉回青年人。未來香港將會進入社會深層次矛盾的進階版，除了是經濟結構的矛盾突顯外，市民對社會制度和對政府信心的衝擊期。香港要重回正軌，筆者相信各方要認真反思，將大眾市民的利益放在首位，並以“香港行得通的方法”去做好政策和資源調配，讓普羅大眾可以共享成果。



（來源：大公報）